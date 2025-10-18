Spray nasale di adrenalina: la svolta per l’anafilassi in Italia

È in arrivo in Italia un nuovo spray nasale di adrenalina, una soluzione innovativa per gestire le gravi reazioni allergiche come l’anafilassi. Questo dispositivo, chiamato EURneffy, sarà disponibile nel 2026 e offre un’alternativa semplice e senza aghi rispetto agli autoiniettori tradizionali.

Attualmente, in Italia si registrano circa 10.000 casi di shock anafilattici all’anno, con circa 70 decessi. In Europa, più di 150 milioni di persone soffrono di allergie, e una fetta significativa teme di subire uno shock anafilattico. L’emergenza si può verificare in pochi minuti, richiedendo un intervento immediato con adrenalina per prevenire conseguenze gravi.

Lo spray nasale si distingue per la sua facilità d’uso: basta inserirlo nella narice, eliminando la necessità di praticare un’iniezione intramuscolare. Il farmaco, assorbito dalla mucosa nasale, raggiunge il circolo sanguigno rapidamente, con effetti visibili già dopo cinque minuti.

Una caratteristica vantaggiosa è la sua lunga durata di conservazione, pari a 30 mesi, il che rappresenta un miglioramento rispetto agli autoiniettori tradizionali, che generalmente durano 12-18 mesi. Questo può significare costi più contenuti e meno sprechi.

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni: il farmaco è consigliato per persone con un peso superiore ai 30 chilogrammi, escludendo i bambini più piccoli, e richiede ulteriori studi clinici per valutare gli effetti in pazienti con condizioni specifiche. Pertanto, lo spray nasale non sostituirà completamente gli autoiniettori, ma offrirà una valida opzione in più per chi vive con il rischio di gravi allergie.