Spray nasale contro shock anafilattico: novità in Italia

Uno spray nasale potrebbe sostituire l’iniezione per il trattamento dello shock anafilattico. Questo innovativo metodo di somministrazione è atteso in Italia per il 2026, essendo attualmente in fase avanzata di valutazione da parte dell’AIFA. L’annuncio è stato fatto durante il XXXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic) a Milano.

Le allergie rappresentano il disturbo cronico più comune in Europa, con circa 150 milioni di persone colpite. Il 20% di coloro che soffrono di gravi allergie vive nella costante paura di un potenziale shock anafilattico. Queste reazioni allergiche improvvise possono causare difficoltà respiratorie e abbassamento della pressione sanguigna, e senza un trattamento tempestivo, possono essere fatali. In Italia si registrano circa 10.000 casi all’anno e tra le 60 e le 70 vittime.

Il trattamento standard prevede la somministrazione di epinefrina (adrenalina), ma molte persone evitano l’iniezione a causa della paura dell’ago, portando tra il 25% e il 60% dei pazienti a ritardare la somministrazione, mettendo a rischio la propria vita. Inoltre, tra il 20% e il 70% somministrano il farmaco in modo errato e molti non portano l’adrenalina sempre con sé.

La somministrazione intranasale dell’adrenalina rappresenta un’alternativa efficace, con una durata di conservazione superiore rispetto all’iniezione. L’efficacia di questo spray è stata confermata da uno studio pubblicato su una rinomata rivista specializzata, indicando il suo potenziale anche per i bambini e adolescenti con allergie alimentari.