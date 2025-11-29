Spotify Wrapped 2025 in arrivo

La stagione di Spotify Wrapped è ufficialmente iniziata e tutti i segnali suggeriscono che l’edizione 2025 potrebbe arrivare già la prossima settimana. Spotify ha già attivato la pagina di destinazione di Wrapped 2025, un indicatore affidabile che la tradizione annuale è vicina.

Se non ci sono ritardi inaspettati e Spotify mantiene il suo modello recente, potremmo aspettarci una release di Spotify Wrapped 2025 il 3 dicembre di quest’anno. Di solito, Spotify lancia Wrapped nei giorni finali di novembre o nella prima settimana di dicembre. L’edizione dello scorso anno è stata resa disponibile il 4 dicembre, mentre quella del 2023 è stata resa disponibile il 29 novembre.

In passato, le date di rilascio sono state:

– 2018: 6 dicembre

– 2019: 5 dicembre

– 2020: 1 dicembre

– 2021: 1 dicembre

– 2022: 30 novembre

– 2023: 29 novembre

– 2024: 4 dicembre

Spotify sembra preferire il rilascio di Wrapped a metà settimana, di mercoledì, e il 3 dicembre 2025 cade proprio di mercoledì, rendendolo un candidato forte per il rilascio di quest’anno.

Se la storia è una guida, Spotify inizierà a promuovere Wrapped 2025 con visualizzazioni colorate e video su piattaforme di social media come X e Instagram nei prossimi giorni. Questi trailer di solito anticipano le nuove funzionalità che Wrapped porterà.

L’anno scorso, Spotify ha collaborato con Google’s NotebookLM per generare un podcast AI personalizzato di Wrapped, con due host AI che discutono gli artisti, i generi e le abitudini di ascolto degli utenti. Questo ha complementato le funzionalità di DJ AI e playlist AI a cui gli abbonati premium avevano già accesso.

Se sei un utente Spotify, assicurati di aggiornare l’app in preparazione del rilascio.