In tempi di distanziamento sociale, Spotify consente ad amici e familiari di ascoltare canzoni e podcast insieme anche se sono distanti. Il leader mondiale della musica in streaming ha annunciato una nuova funzione all’interno di “Sessioni di Gruppo”, la novità lanciata nel maggio scorso che permette alle persone nella stessa casa di ascoltare gli stessi brani contemporaneamente anche se da dispositivi diversi.

Con la nuova funzione, gli utenti abbonati a Spotify possono sincronizzare l’ascolto di playlist e podcast indipendentemente dalla città e dallo Stato in cui si trovano. A poter partecipare sono un massimo di cinque persone (o gruppi di persone riunite in uno stesso luogo), e tutte hanno voce in capitolo nello scegliere cosa ascoltare e far ascoltare agli altri.

Nei primi mesi della pandemia già Netflix e Amazon hanno introdotto funzioni per consentire agli utenti di condividere la visione di contenuti insieme ma in isolamento. Il cinforum virtuale “Party” include la possibilità di commentare in diretta film e serie tv, come già accade sulle piattaforme di videogame.