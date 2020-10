Su Spotify è possibile ricercare una canzone tramite il testo: ecco come funziona questa nuova opzione di ricerca sulla nota piattaforma di streaming musicale.

Grande novità su Spotify: è adesso possibile ricercare le canzoni tramite il testo. Una nuova funzione implementata il 5 ottobre dal colosso svedese dello streaming musicale in tutto il mondo. Attraverso questa nuova opzione di ricerca sarà possibile inserire alcune parole estratte dal testo di un brano che scoprire il titolo del pezzo e poterlo quindi ascoltare o scaricare. Un’operazione che in molti già facevano utilizzando i motori di ricerca sul web, e che da ora diventa disponibile direttamente sull’app.

Spotify: come funziona la ricerca tramite testo

Stai cercando una canzone su Spotify ma non ricordi assolutamente il titolo, né conosci l’identità dell’artista che l’ha prodotta? Da oggi puoi trovarla lo stesso: basta inserire nella ricerca alcune parole presenti nel testo, e in questo modo sarà direttamente l’algoritmo dell’app a trovare il brano in questione.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/musica-sul-tuo-smartphone-spotify-1796117/

Ricerca brani su Spotify: le novità

Tempo di novità per l’app verde. Dopo la funzione I miei preferiti di sempre, cambia anche la stringa di ricerca. Grazie a questa nuova opzione, sarà più semplice per gli utenti trovare anche le canzoni di cui non si conoscono i dettagli. Basterà averla ascoltata, anche distrattamente, quel tanto che basta per aver colto alcune parole presenti nel testo.

Non si tratta comunque di una novità in senso assoluto. Già Apple Music nel 2018 aveva implementato un’opzione del genere sulla propria piattaforma, ottenendo il plauso dei propri utenti. Con qualche anno di ritardo, anche Spotify ha scelto di seguire la stessa strada. Una novità che sarà sicuramente apprezzata dai fan che utilizzano l’app con assiduità. Di seguito l’audio di Machete Satellite, il brano più ascoltato in questo momento in Italia sull’app:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/musica-sul-tuo-smartphone-spotify-1796117/