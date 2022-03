Spotify ha finalizzato l’accordo come main sponsor del Barcellona, con il marchio del popolare servizio di musica in streaming che apparirà sulle maglie della squadra maschile e femminile dalla stagione 2022/23 e per quattro anni a venire. Spotify sponsorizzerà anche le maglie da allenamento per i prossimi tre anni. In occasione della collaborazione, lo stadio cambierà nome in Spotify Camp Nou. L’accordo è stato firmato e approvato dal Consiglio di Amministrazione del Barcellona e verrà finalizzato dall’assemblea dei soci delegati il 3 aprile. La partnership è costata a Spotify circa 310 milioni di dollari, più di 77 milioni di dollari all’anno. Lo stadio cambierà nome da luglio 2022 e il sito verrà riqualificato con l’integrazione di esperienze multimediali dedicate al Barça.

