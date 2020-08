Le canzoni più ascoltate dell’estate 2020 su Spotify: al primo posto tra le hit italiane c’è Mediterranea di Irama, mentre a livello mondiale domina DaBaby.

Il vero re delle estati italiane è Irama. Almeno su Spotify. La principale piattaforma di streaming musicale a livello mondiale ha infatti reso noti alcuni dati riguardanti le canzoni più ascoltate dell’estate 2020. In particolare, è stato analizzato il periodo che va dal 1° giugno al 15 agosto. E in questo periodo il tormentone italiano che più ha dominato nello streaming sulla piattaforma verde è stato Mediterranea di Irama. Nel mondo invece, un po’ a sorpresa, ha vinto Rockstar di DaBaby.

Le canzoni più ascoltate dell’estate 2020 su Spotify

La canzone italiana più ascoltata su Spotify in questa estate è dunque Mediterranea, singolo che ha riscaldato la strada per la pubblicazione di Crepe, il nuovo EP di Irama in arrivo il 28 agosto. Nel periodo preso in considerazione, il tormentone del cantautore ha collezionato 37 milioni di stream. Secondo posto per M’Manc di Shablo, mentre conquista solo il terzo posto Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso.

Irama

Questa la top ten delle canzoni più streammate in Italia:

1 – Mediterranea di Irama

2 – M’Manc di Geolier, Sfera Ebbasta e Shablo

3 – Karaoke di Alessandra Amoroso e i Boomdabash

4 – Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa di Random

5 – Mamacita dei Black Eyed Peas con J Rey Soul e Ozuna

6 – A un passo dalla luna di Ana Mena e Rocco Hunt

7 – Good Times di Ghali

8 – Bimbi per strada di Fedez e Robert Miles

9 – Spigoli di Carl Brave, Mara Sattei e tha Supreme

10 – Breaking Me di Topic e A7S

Spotify: le canzoni più ascoltate nell’estate 2020 al mondo

A livello globale la situazione è invece differente. Al primo posto c’è infatti DaBaby con Rockstar, brano che vanta il featuring con Roddy Ricch. Sono ben 380 milioni gli stream conquistati nel periodo preso in considerazione, 40 milioni in più rispetto a Blinding Lights di The Weeknd. Terzo posto per Roses – Imanbek Remix di Saint Jhn.

Questa la top ten:

1 – Rockstar di DaBaby e Roddy Ricch

2 – Blinding Lights di The Weeknd

3 – Roses – Imanbek Remix di Saint Jhn

4 – Savage Love di Jason Derulo e Jawsh 685

5 – Watermelon Sugar di Harry Styles

6 – death bed di Powfu e baebadoobee

7 – Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande

8 – Toosie Slide di Drake

9 – Breaking Me di Topic e A7S

10 – Dance Monkey di Tones and I

Di seguito il video di Rockstar: