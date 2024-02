Sembrava impossibile (e non era mai successo), ma Amadeus c’è riuscito: le canzoni da lui scelte per il Festival di Sanremo 2024 al debutto sono tutte finite ai piani alti della classifica di Spotify. Dalla prima alla trentesima posizione, infatti, ci sono solo i brani sanremesi che hanno scalzato Calcolatrici di Sfera Ebbasta che è passato in 24 ore dal primo posto al trentunesimo.

THE SANREMO MANIA IS REAL! 💐✨ The 30 songs from #Sanremo2024 are currently occupying all the top 30 positions of the daily chart on Spotify Italy. — Festival di Sanremo (en) (@sanremo_en) February 8, 2024

Il più ascoltato (con uno scarto di circa mezzo milione di streams, tantissimi) è I P’ Me, Tu P’ Te di Geolier, seguito da Sinceramente di Annalisa e da Tuta Gold di Mahmood. Chiudono la Top5 La Noia di Angelina Mango e Tu No di Irama. Tutti pezzi che sono stati premiati anche dalle giurie del Festival di Sanremo nelle varie serate.

Spotify, in Top30 tutti i singoli di Sanremo: ecco la classifica completa

Sopra il milione di ascolti anche Tutto Qui di Gazzelle e Un Ragazzo Una Ragazza dei The Kolors; seguono Due Altalene di Mr Rain, Casa Mia di Ghali e Apnea di Emma. Fuori la Top10 Pazza di Loredana Bertè, Fino A Qui di Alessandra Amoroso, Vai di Alfa, Click Boom di Rose Villain, Autodistruttivo dei La Sad, Onda Alta di Dargen D’Amico, Fragili di Il Tre, Diamanti Grezzi di Clara, Ricominciamo Tutto dei Negramaro e Ti Muovi di Diodato.

Ai piani bassi della classifica troviamo Finiscimi di Sangiovanni, Governo Punk dei BNKR44, Il Cielo Non Ci Vuole di Fred De Palma, L’Amore In Bocca dei Santi Francesi e Mariposa di Fiorella Mannoia. Agli ultimi posti ci sono invece Capolavoro de Il Volo, La Rabbia Non Ti Basta di BigMama, Ma Non Tutta La Vita dei Ricchi e Poveri, Pazzo Di Te di Nek e Renga e Spettacolare di Maninni.