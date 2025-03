Spotify in Down: Cosa è Successo e Come Risolvere il Problema

Negli ultimi giorni, molti utenti in Italia hanno segnalato problemi con Spotify, tra cui interruzioni nell’app, difficoltà nello streaming audio e malfunzionamenti nella funzione di ricerca. Secondo Downdetector, i disservizi hanno raggiunto un picco con oltre 1.400 segnalazioni il 3 marzo 2025. La maggior parte dei problemi riguarda l’app (65%), seguita dallo streaming audio (31%) e dalla ricerca di brani (3%). Le città con più problemi includono Milano, Torino, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Bari.

Alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà nella riproduzione musicale, come l’impossibilità di caricare playlist o la riproduzione di anteprime. Sembra che anche la versione “craccata” di Spotify, nota come Spotify Mod, sia stata colpita dai malfunzionamenti o bloccata definitivamente da Spotify per contrastare l’uso di app piratate. La causa dei problemi potrebbe essere collegata a un malfunzionamento temporaneo dei server oppure a un bug nell’ultima versione dell’app. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte di Spotify riguardo a queste problematiche.

Per risolvere i problemi, si suggerisce di riavviare l’app o il dispositivo, verificare la connessione a Internet, controllare eventuali aggiornamenti dell’app e, se necessario, disinstallarla e reinstallarla. Inoltre, è consigliabile usare la versione ufficiale di Spotify anziché app modificate per evitare rischi di malware. In attesa di una soluzione definitiva, del supporto tecnico potrebbe essere necessario monitorare l’andamento del servizio nei prossimi giorni.