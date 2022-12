Spotify e Roblox, il Wrapped 2022 arriva anche nel metaverso

All’inizio di quest’anno, Spotify è stato il primo brand di streaming audio ad assicurarsi una presenza su Roblox, l’universo persistente online. Nasce così la Spotify Island su Roblox, la destinazione digitale ultraterrena per l’audio in cui fan e artisti di tutto il mondo possono accedere nel metaverso. In occasione della fine dell’anno, Spotify ha portato il suo riepilogo della musica più ascoltata dagli utenti, Wrapped, su Roblox. Per celebrare Wrapped e gli artisti che ci hanno accompagnato per tutto il 2022, la Spotify Island si è trasformata con missioni, giochi e merchandising interamente ispirati a Wrapped. I giocatori, una volta sbarcati sull’isola, saranno immersi nell’esperienza di WonderWrapped di Roblox e avranno anche la possibilità di scattare foto con 12 artisti che con la loro musica incarnano a pieno titolo lo spirito di Wrapped, tra cui Bizarrap, Black Sherif, Calvin Harris, CRO, Doechii, Eslabon Armado, Miranda Lambert, NIKI, NewJeans, Stray Kids, SUNMI e Tove Lo. Spotify ha anche condiviso le classifiche dei brani più ascoltati su console.

Artisti più ascoltati sulle console nel mondo

Juice WRLD Bad Bunny YoungBoy Never Broke Again Drake XXXTENTACION Polo G Lil Baby Eminem The Weeknd Kanye West

Artisti più ascoltati sulle console in Italia:

Sfera Ebbasta thasup Lazza Shiva Paky Baby Gang Rhove Rondodasosa Capo Plaza Geolier

Canzoni più ascoltate sulle console nel mondo

Arcane, Imagine Dragons, JID, League of Legends – Enemy (feat. JID) – from the series Arcane League of Legends Glass Animals – Heat Waves Jack Harlow, Lil Nas X – INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow) Sleepy Hallow – 2055 BoyWithUke – Toxic Justin Bieber, The Kid LAROI – STAY (feat. Justin Bieber) XXXTENTACION – Hope Polo G – RAPSTAR Yeat – Monëy so big DVRST – Close Eyes

Canzoni più ascoltate sulle console in Italia