Spotify e AI: Nuove Regole per la Musica in Italia

Spotify ha lanciato nuove misure per proteggere gli artisti e i produttori musicali dall’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore musicale. Queste iniziative si concentrano sulla trasparenza e sull’identificazione dei brani generati con AI, introducendo un sistema di metadati che permetterà di segnalare l’uso dell’intelligenza artificiale nella produzione musicale. Questo sistema ricorda strumenti già utilizzati in altri settori, come la fotografia, per garantire chiarezza agli ascoltatori.

Spotify ha collaborato con DDEX, un’azienda specializzata nei protocolli di scambio dati della musica, per sviluppare questo standard. I metadati potranno specificare il grado di coinvolgimento dell’AI nella creazione musicale, informando così gli utenti se un brano è stato mixato o composto con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Attualmente, quindici etichette e distributori hanno già aderito all’iniziativa, ma l’implementazione richiederà del tempo per aggiornare i protocolli di invio.

Inoltre, Spotify sta aggiornando le sue regole interne per considerare i cloni vocali generati da AI e altre forme di impersonificazione non autorizzata come “spam”, proteggendo così artisti e ascoltatori da contenuti ingannevoli. Nelle prossime settimane, la piattaforma attuerà un nuovo sistema anti-spam con algoritmi avanzati per identificare e bloccare contenuti fraudolenti.

È importante notare che Spotify non intende vietare la musica generata dall’AI, ma desidera informare gli utenti e tutelare la qualità del suo ecosistema musicale. La piattaforma ha anche smentito recenti voci sulla produzione interna di musica AI, ribadendo il suo impegno per la trasparenza e il rispetto dei diritti di artisti e ascoltatori.