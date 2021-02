Gli operatori turistici della montagna e i titolari degli impianti sciistici premono per sapere ma la decisione sugli spostamenti tra regioni arriverà solo in extremis, nel fine settimana, all’immediata vigilia della scadenza del divieto fissata per lunedì 15. L’espandersi delle varianti al Covid nelle regioni dell’Italia centrale preoccupa non poco i tecnici che, così come i ministri Speranza e Boccia ( ormai agli sgoccioli del loro mandato), si schierano sulla linea dell’estrema prudenza e dunque per la proroga del divieto almeno fino al 5 marzo, data di scadenza del Dpcm e data in cui il nuovo governo dovrà rivedere tutte le misure. Il governo Conte, in sella solo per l’ordinaria amministrazione, ha già fatto sapere che non adotterà alcuna decisione in merito trattandosi di una decisione politica che tocca al nuovo governo.

Al Comitato tecnico scientifico, organo consultivo istituito dal governo Conte, nessuno ha chiesto un parere sull’opportunità di far cadere o prorogare il blocco degli spostamenti tra le regioni. E dunque nessun orientamento ufficiale è stato espresso. Ecco, dunque, quali sono i quattro possibili scenari che si delineano per arrivare, nei prossimi giorni, alla decisione più attesa da tutti gli italiani costretti a rimanere all’interno dei confini della propria regione da quasi due mesi, fatta eccezione per i motivi di lavoro, salute o necessità. Anche se non è all’ordine del giorno, è probabile che la questione venga sollevata anche oggi in sede di Conferenza Stato-Regioni convocata per l’adeguamento del piano vaccini.

Nessun provvedimento, il divieto decade il 15

Se da qui a lunedì prossimo non interverrà alcun decreto-legge ( necessario per esercitare una potestà normativa primaria come quella che regola le limitazioni alle libertà personali o di movimento), da martedì 16 gli italiani saranno liberi di spostarsi da una regione all’altra senza più dover motivare con autocertificazione. Il Dpcm attualmente in vigore, che scade il 5 marzo, prevede infatti il blocco agli spostamenti tra regioni fino al 15 febbraio. La stessa data in cui decade la chiusura degli impianti sciistici che riapriranno secondo il nuovo protocollo da poco validato dal Cts con il nullaosta del governo.

Il nuovo governo si insedia, decreto prima della fiducia

Potrebbe essere il primo atto del nuovo esecutivo, se il premier incaricato Mario Draghi dovesse decidere che, con l’incognita delle varianti sulla curva epidemiologica in questo momento ancora sotto controllo, riaprire gli spostamenti tra regioni è molto rischioso. In tal caso il nuovo decreto dovrebbe arrivare al più tardi lunedì, visto che la scadenza del blocco è alla mezzanotte del 15. Se per quella data il nuovo governo avrà già avuto la fiducia delle Camere sarà nella pienezza dei suoi poteri ma anche se non lo fosse, basterà che il premier e i ministri abbiano giurato al Quirnale per consentire l’adozione di un provvedimento ritenuto urgente per la sicurezza e la salute del Paese.

Provvedimento ponte, proroga fino al 5 marzo

Sulla scelta di Draghi, che naturalmente deve ancora prendere visione dei dossier che troverà in eredità e prendere contatto con il Comitato tecnico scientifico e con la Cabina di regia, molto influirà il ministro della Salute. Se dovesse essere confermato Roberto Speranza, che ha pubblicamente espresso la sua linea del rigore, è estremamente probabile che il nuovo decreto legge proroghi il blocco degli spostamenti fino al 5 marzo, data di scadenza dell’intero Dpcm. Se invece la casella della Sanità dovesse essere affidata ad un nuovo ministro tutto verrà messo in discussione. E dunque è possibile che venga comunque disposta una proroga del blocco degli spostamenti in attesa di prendere una decisione definitiva o che venga riproposta la vecchia regola degli spostamenti consentiti tra regioni gialle e proibiti tra zone arancioni e rosse.

Il governo non c’è ancora, l’ombrello del Quirinale

E’ l’ipotesi meno probabile. Se domenica il governo Draghi non dovesse ancora aver prestato il giuramento, gli unici a potere in extremis disporre la proroga del divieto sarebbero Conte e i ministri uscenti che però hanno già fatto sapere di non volere prendere una decisione politica che spetta al nuovo esecutivo. Ma a fronte di una scadenza, per scongiurare il rischio del liberi tutti in questa fase ritenuto ancora estremamente pericoloso, potrebbero trovarsi nella condizione di dover adottare un nuovo decreto. In questo caso verrebbe chiesto informalmente al Quirinale una sorta di ombrello protettivo per adottare una decisione he, a questo punto, perderebbe il suo valore politico e sarebbe adottata solo come provvedimento d’urgenza.

Quale che sia lo scenario che si verificherà non c’è dubbio che al momento l’orizzonte di un ritorno agli spostamenti liberi da martedì 16 sembra ancora molto lontano.