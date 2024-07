“Sposi bagnati sposi fortunati” Lo storico volto della tv ha detto sì al suo compagno 

Per molti il nome di Danilo Bertazzi potrebbe non essere immediatamente collegato a un personaggio televisivo conosciutissimo, oltre che autore televisivo di grande creatività. Eppure, è molto noto, in particolare per i Millennials.

Tanti di noi lo hanno amato come Tonio Cartonio, uno dei personaggi più apprezzati e seguiti della televisione per bambini. Bene, e adesso che lo avete sicuramente riconosciuto e ricordato, è il momento di annunciare la splendida notizia per l’autore televisivo. Bertazzi, infatti, si è sposato.

Il nostro amatissimo Tonio Cartonio ha condiviso questo momento speciale su Instagram, mostrando la sua gioia ai suoi follower. Un semplice “Sì”, ma ricco di significato, ha sancito l’unione con il suo compagno di lunga data, Roberto Nozza. Con lui condivide una relazione da ormai dodici anni. Accompagnato dall’hashtag “loveislove”, ovvero “l’amore è amore”, Danilo ha pubblicato delle foto emozionanti, in cui appare con un sorriso incontenibile, vestito di bianco, mughetto in mano e abbracciato al suo compagno.

Oltre alle immagini degli sposi, Bertazzi mostra anche una foto delle loro mani intrecciate, mettendo in evidenza le fedi. Nella breve raccolta c’è anche uno scatto insieme ai genitori di Roberto. La cerimonia si è svolta in Brianza, vicino alla casa dei suoceri di Danilo. La cerimonia si è svolta in una giornata di intensa pioggia che, come ha scritto l’attore e autore televisivo su Instagram, ha portato fortuna: “Sposi bagnati, sposi fortunati”.

A 64 anni, Danilo Bertazzi ha quindi deciso di sposare Roberto Nozza, il fidanzato di tanti anni e di tante esperienze condivise. All’inizio dell’anno, era già stato condiviso un post che celebrava il loro dodicesimo anniversario e annunciato le nozze. Allora i fan avevano letto sul profilo dell’attore: “Il 2024 sarà l’anno del sì, lo voglio. Dobbiamo solo decidere la data”.

Questo evento significativo non ha fatto altro che consolidare un legame già forte. In un’intervista al ‘Fatto Quotidiano’, Bertazzi dichiarava con sobrietà e semplicitò: “Prendo la vita con serenità, godendo degli affetti, come il mio compagno Roberto, e del lavoro, finché c’è”.