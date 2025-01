“Sposati nel deserto”: la super VIP è convolata a nozze, ufficialmente marito e moglie.

Adriana Lima ha annunciato il suo matrimonio con Andre Lemmers, produttore cinematografico e compagno dal 2021, attraverso un post su Instagram. La modella ha condiviso la gioia di questo importante passo nella sua vita personale, ufficializzando il suo nuovo nome: “Mrs Lima Lemmers”. La coppia ha dato il benvenuto al loro primo figlio, Cyan, nato nel 2022.

La notizia del matrimonio è stata rivelata tramite una foto su Instagram, in cui le mani della coppia, unite e con le fedi nuziali in vista, sono protagoniste. Sullo sfondo si possono vedere le dune del deserto, mentre la colonna sonora del post è il famoso brano “I Wanna Be Loved by You” di Marilyn Monroe. Non ci sono stati dettagli specifici sulla cerimonia nuziale, ma si ipotizza che possa essersi svolta durante una recente visita ad Abu Dhabi. Lima ha scherzato sul suo nuovo cognome, scrivendo: “Ufficialmente Mrs Lima Lemmers aka Limers” e ha condiviso un emoticon di anello insieme a un’immagine che la ritrae in abito da sposa.

La storia d’amore tra Adriana Lima e Andre Lemmers è cominciata nel 2021, quando la coppia ha fatto la sua prima apparizione pubblica insieme sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Da quel momento, hanno partecipato a diversi eventi pubblici e sono stati avvistati in più occasioni a Los Angeles. Lima ha descritto Lemmers come “la mia anima gemella” in un altro post su Instagram, mettendo in risalto la profondità del loro legame. Il 29 agosto 2022, la coppia ha accolto Cyan, che è il terzo figlio per Lima, già madre di Valentina e Sienna, avute da una precedente relazione con Marko Jaric.

La relazione di Lima e Lemmers, segnata dalla nascita del loro bambino, ha rappresentato un nuovo capitolo nella vita dell’ex Victoria’s Secret Angel, che continua a festeggiare questa nuova avventura con il suo compagno. La modella sta quindi vivendo un periodo felice sia sul piano personale che familiare.