SPORTLINK Supporto a Muro per Echo Dot (4ª generazione & 5ª generazione,2022) – Supporto per Gestione dei Cavi Integrata Senza Viti, Risparmia Spazio per Cucina, Camera da letto (Bianca)

Descrizione prodotto

Supporto per Dot 4. generazione Conserva il tuo Dot 4 in un posto comodo senza fili pendenti.

Il supporto ha un supporto rimovibile nella parte inferiore. La posizione del supporto viene adattata allo spessore della base, in modo che il supporto sia verticale alla parete e il supporto non si ribalti.

Il supporto dispone di una doppia protezione con un cuscinetto adesivo. Il panno può essere rimosso in qualsiasi momento e riutilizzato dopo la pulizia. Non danneggia il tuo pois

Modelli compatibili:

Dot 4. generazione

Pulito e ordinato: ottima opzione per montare il tuo Dot 4th Generation direttamente sulla parete. Mantiene il tuo Dot 4th orizzontale, mostra il tempo, libera spazio sul tavolo, nasconde il cavo originale lungo.

Stabile e resistente: il supporto è realizzato in plastica ABS di alta qualità. Il cuscinetto adesivo inferiore offre al tuo Dot 4 una doppia protezione, non lascia segni sul tuo Dot e facile da spostare il tuo Dot.

Design elegante: supporto ideale per i tuoi dispositivi da collegare in cucine, bagni e camere da letto. Il design esteticamente gradevole permette al tuo altoparlante Dot 4th diventa un’elegante decorazione per la casa.

Garanzia di servizio: se avete qualsiasi domanda sul nostro prodotto o non sapete come utilizzare, non esitate a contattarci, vi risponderemo e risolveremo per voi entro 12 ore.

17,99 €