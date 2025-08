Sportitalia trasmetterà per due anni la Saudi League

Sportitalia ha rinnovato la sua collaborazione con la Saudi League, garantendo la trasmissione delle partite del campionato saudita per altre due stagioni. Questo accordo estende l’intesa esistente e permette di continuare a seguire il torneo che ha attratto numerosi giocatori di alto profilo dal calcio europeo.

A partire dalla stagione 2025/2026, che inizierà il 28 agosto, Sportitalia trasmetterà tre match per ogni giornata delle 34 previste. L’accordo è stato stipulato con la Saudi Pro League tramite l’agenzia IMG. Il campione in carica, Al Ittihad, guiderà la competizione, avendo conquistato il titolo nel maggio scorso, con star come Benzema e Kanté in rosa.

Il campionato promette grande spettacolo, con nomi noti come Cristiano Ronaldo, che continua con l’Al Nassr, e i recenti acquisti dell’Al Hilal, tra cui Simone Inzaghi e Theo Hernandez, pronti a competere ai massimi livelli. L’Al Hilal ha dimostrato la sua forza anche nel recente Mondiale per Club, superando il Manchester City in un emozionante incontro terminato 4-3 e pareggiando con il Real Madrid.

Il torneo vedrà la partecipazione di 18 squadre, impegnate in un totale di 306 partite fino alla proclamazione del nuovo campione, previsto per il 21 maggio 2026. Sportitalia trasmetterà complessivamente 102 incontri, garantendo così visibilità a una competizione che si arricchisce costantemente di nuovi talenti. Inoltre, l’emittente avrà accesso a un portale dedicato per promuovere la Saudi League attraverso i propri canali social.