21.3 C
Roma
giovedì – 18 Settembre 2025
Sport

Sporting Lisbona-Roma: sfida cruciale per la Champions League

Da StraNotizie
Sporting Lisbona-Roma: sfida cruciale per la Champions League

Le ragazze della Roma affrontano una sfida cruciale contro lo Sporting Lisbona, il cui esito deciderà il loro accesso alla Champions League di calcio femminile. La partita di ritorno si svolgerà oggi, alle 17:30, e le capitoline dovranno ribaltare il risultato dell’andata.

Nel match di andata, le giallorosse hanno subito una delusione cocente. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0, nel recupero hanno incassato due gol che hanno compromesso seriamente le loro possibilità di qualificazione. Ora, con le spalle al muro, è fondamentale preparare una strategia efficace per compiere l’impresa e conquistare la qualificazione.

La partita sarà visibile in diretta sul canale YouTube ufficiale della A.S. Roma, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni momento della sfida.

Per chi volesse seguire l’incontro, ricapitoliamo: oggi, alle 17:30, si disputerà Sporting Lisbona-Roma, visibile in streaming sul canale YouTube della A.S. Roma. Nessuna diretta televisiva è prevista.

Articolo precedente
Beverino Bike Festival: Sport e Benessere in Liguria
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.