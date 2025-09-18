Sporting Lisbona-Roma: sfida cruciale per la Champions League

Le ragazze della Roma affrontano una sfida cruciale contro lo Sporting Lisbona, il cui esito deciderà il loro accesso alla Champions League di calcio femminile. La partita di ritorno si svolgerà oggi, alle 17:30, e le capitoline dovranno ribaltare il risultato dell’andata.

Nel match di andata, le giallorosse hanno subito una delusione cocente. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0, nel recupero hanno incassato due gol che hanno compromesso seriamente le loro possibilità di qualificazione. Ora, con le spalle al muro, è fondamentale preparare una strategia efficace per compiere l’impresa e conquistare la qualificazione.

La partita sarà visibile in diretta sul canale YouTube ufficiale della A.S. Roma, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni momento della sfida.

Per chi volesse seguire l’incontro, ricapitoliamo: oggi, alle 17:30, si disputerà Sporting Lisbona-Roma, visibile in streaming sul canale YouTube della A.S. Roma. Nessuna diretta televisiva è prevista.