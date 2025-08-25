Sportello Digitale a Imola: Competenze per il Futuro Tecnologico

A Imola, dopo la pausa estiva, riprende l’attività dello sportello del Servizio civile digitale. I volontari della Bim offrono assistenza per l’utilizzo dei servizi digitali della biblioteca e supporto nella gestione dei social media, nella protezione della privacy online e nell’uso dell’email.

La Biblioteca comunale si propone come un luogo di orientamento nel mondo digitale, contribuendo a sviluppare competenze e autonomia culturale. L’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi, sottolinea l’importanza del Servizio civile come opportunità di crescita per i giovani, coinvolgendo anche la comunità in un dialogo intergenerazionale sulle tematiche digitali. I volontari, essendo nativi digitali, rappresentano una risorsa preziosa per chi si avvicina a queste tecnologie.

I volontari saranno disponibili il martedì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 12:30, e il mercoledì nello stesso orario e dalle 15:30 alle 18:30 a partire dal 15 settembre. Per chi è interessato a eventi di gruppo, sono previsti incontri di educazione al digitale, tra cui laboratori sullo smartphone e una “palestra digitale” dedicata all’intelligenza artificiale. È possibile partecipare a singoli incontri senza necessità di prenotazione, e si consiglia di portare il proprio smartphone.

Il calendario di settembre include laboratori per principianti e per chi desidera approfondire l’uso dei social media. In aggiunta, ci saranno incontri per esplorare l’intelligenza artificiale e piattaforme di autoapprendimento. Informazioni sono disponibili contattando la biblioteca direttamente.