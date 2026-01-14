12.9 C
Sportello ascolto psicologico per studenti in Italia

Da stranotizie
L’Istituto tecnico economico aeronautico F. Scarpellini ha attivato uno sportello di ascolto psicologico per gli studenti. L’obiettivo è promuovere il benessere dei giovani e prevenire eventuali forme di disagio.

Gli studenti possono parlare gratuitamente e in orario scolastico con figure di riferimento specializzate. Il servizio sarà attivo una volta a settimana fino a maggio, a cura di Lucia Cecconi, psicologa del Centro DediCare.

Dopo aver compilato il consenso informato, sottoscritto anche dai genitori se si tratta di minori, gli studenti possono prenotare un colloquio individuale con la psicologa. In questo colloquio, possono esporre liberamente eventuali disturbi o difficoltà in forma riservata e nel rispetto del segreto professionale.

La preside Federica Ferretti è convinta dell’importanza di investire nella promozione di un ambiente scolastico positivo, sereno e accogliente. Ritiene che la scuola sia fondamentale nella gestione dei ragazzi con fragilità, affinché recuperino l’autostima e la fiducia in sé stessi e con essa la motivazione allo studio.

