“Magari attraverso San Basilio un domani avremo, perché no, un campione olimpico”. Lo ha detto la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, concludendo il suo sopralluogo nel popolare quartiere romano, che ha subito un tentativo di scasso due notti fa nei locali sportivi curati dalla comunità locale che si raduna intorno a Don Antonio Coluccia. “Essere oggi qui a è per me molto importante perché è la mission dello sport: si imparano le regole. Lo sport è una grande agenzia valoriale. Attraverso la ristrutturazione della palestra che Don Antonio ha trovato e che mi impegno a sistemare quanto prima, presidiata dalle Fiamme Oro, sono certa che tanti bambini si potranno avvicinare alla boxe, e potremo riqualificare dei campi da calcio”.





