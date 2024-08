Sport Valley. Dal mare al Po, un fine settimana all’insegna dello sport

Un weekend dedicato agli sport acquatici con due appuntamenti che uniscono idealmente l’Emilia alla Romagna, il mare al fiume Po.

Il 31 agosto e l’1^ settembre si svolgeranno la competizione di nuoto in acque libere Dominate the water a Cattolica (Rn), giunta alla seconda edizione, e la quarta tappa del Campionato mondiale Uim F2 di motonautica, abbinato al Campionato europeo F250 in prova unica, a Monticelli d’Ongina (Pc). Due eventi che fanno parte del calendario promosso dalla Regione, che conta oltre cento appuntamenti nel corso dell’anno, in tutte le discipline.

“Saranno due giorni all’insegna del vero spirito sportivo- ha sottolineato Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione-, che vedranno non solo lo svolgimento delle manifestazioni sportive, ma anche momenti di socializzazione, divertimento e nel caso dell’iniziativa di Cattolica, anche di sensibilizzazione a favore dell’ambiente marino.”

“Lo sport – ha concluso – è uno straordinario volano di promozione del territorio. Un’opportunità anche di prolungare la stagione turistica, grazie ai tanti eventi, una ventina, che si svolgeranno nel mese di settembre in Emilia-Romagna”.

DTW Tour a Cattolica

Cattolica fa il bis con la competizione Dominate the Water, secondo appuntamento dedicato al nuoto in acque libere, dopo la fortunata Oceanman tenutasi nel maggio scorso. Ideata dal campione olimpico e mondiale, Gregorio Paltrinieri, Dominate the water è un circuito in 4 tappe, Cattolica prima fra tutte, dove il campione reduce dai successi di Parigi sarà presente, seguita da Senigallia, Piombino e Mondello. Oltre 200 i partecipanti.

Novità di quest’anno, è il doppio appuntamento: la mezzofondo a stile libero di 3 Km (il 31 agosto alle ore 10,30) e la mezzofondo sprint di 1 miglio (il primo settembre ore 10,30).

Una manifestazione in cui il nuoto diventa anche l’occasione per promuovere la difesa dell’ecosistema marino. Tra le tante iniziative, infatti, il “Patto per il mare”, un decalogo di buone pratiche che verrà sottoscritto da tutti gli sponsor della manifestazione.

La motonautica a Monticelli d’Ongina (Pc)

Anche in questo caso doppio appuntamento con la quarta tappa del Gran premio dell’Emilia-Romagna del Campionato Mondiale F2 e del Campionato Europeo F250 in prova unica, nel tratto del fiume Po in località S. Nazzaro, a Monticelli d’Ongina (Pc). Venti i piloti iscritti alla categoria F2 del Gran premio del Campionato mondiale e una decina per il Campionato europeo, in rappresentanza di tutti i Paesi europei ed alcuni extraeuropei. Sabato 31 agosto al mattino le prove libere e nel pomeriggio le qualifiche ufficiali di entrambe le categorie che determineranno la griglia di partenza. Domenica il via delle F2 alle ore 16 e nell’arco della giornata, le tre gare del Campionato europeo (ore 11, 14,30 e 16,45). Un evento che ha richiamato lo scorso anno fino a 5mila appassionati.

Info: www.dominatethewater.com

Info: https://www.f2worldchamp.com/