“Grazie all’emendamento del Sen. Giovanbattista Fazzolari, approvato con la ‘Legge europea’ alla Camera dei deputati, il nostro Paese potrà organizzare competizioni internazionali e ospitare atleti anche stranieri senza che questo contravvenga al divieto di introdurre armi corte camerate in calibro 9×19. Viene cancellata finalmente una anomalia, esclusività italiana, che limitava fortemente gli atleti e gli organizzatori italiani”, dichiara il Senatore di FdI Claudio Barbaro anche nelle vesti di presidente di Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane).

“Siamo stati per anni di fronte a un divieto illogico che non trovava riscontro negli altri ordinamenti. Grazie all’impegno di FdI sui temi dello sport e al Senatore Fazzolari per aver introdotto nelle Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – (la cosiddetta “Legge europea 2019-2020”) la proposta di un emendamento che ha finalmente adeguato il nostro Paese alla produzione normativa in materia di armi degli altri Stati dell’Unione”.