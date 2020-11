Il Tar Lazio ha accolto il ricorso urgente di Betfair ed ha sospeso fino al 2 dicembre il pagamento della tassa “salva sport” prevista per gli operatori che gestiscono il betting exchange. Lo si legge nel decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) a firma del giudice Francesco Riccio che accoglie l’istanza cautelare di Betfair Italia e mette in stand by la nota dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Nel provvedimento di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello scorso settembre sono state definite modalità e termini per il versamento del contributo al fondo “salva sport” per i prossimi 18 mesi, pari allo 0,50% della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale.

