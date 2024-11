Sport, parte il progetto ‘Campioni di vita’, contro il bullismo e il disagio giovanile

Un progetto di prevenzione e informazione è stato avviato in un periodo critico per i giovani, che stanno affrontando un crescente disagio sociale che spesso li porta a compiere atti illeciti. Ferencz Bartocci, AD di Gestione Cittadella, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Osservatorio Bullismo e coinvolgendo i Gruppi Sportivi Militari, i cui campioni saranno testimonial dell’iniziativa. Il Sottosegretario di Stato On. Isabella Rauti ha evidenziato come i corsi di peer-education offriranno ai giovani la possibilità di interagire ‘pari a pari’ con campioni olimpici e paralimpici, fornendo modelli positivi e valori da seguire. I corsi, sia in presenza che online, mirano a costruire relazioni e a generare un senso di comunità, utilizzando un linguaggio chiaro per affrontare il disagio giovanile.

Il progetto si rivolgerà alle scuole primarie e secondarie, con l’obiettivo di formare migliaia di ragazzi. On. Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione, ha dichiarato che la promozione della cultura sportiva è fondamentale per la prevenzione del disagio giovanile, e che sensibilizzare sui temi del bullismo rientra nelle nuove linee guida dell’educazione civica. Saranno coinvolti anche importanti membri della politica e dello sport italiano, come la Sen. Giusy Versace e il Vicepresidente Vicario del CONI, Silvia Salis.

L’evento avrà luogo nell’Aula Magna dell’I.T.I.S. GALILEI ROMA, grazie alla Dirigente Scolastica Cristina Costarelli, che ha mostrato grande disponibilità verso l’iniziativa. La Polizia di Stato, rappresentata dal dirigente superiore Ivano Gabrielli, sarà presente per sottolineare l’importanza della sicurezza. L’evento sarà moderato dalla giornalista Mediaset Giulia Lea Giorgi, che coordinerà gli interventi dei numerosi ospiti e campioni dello sport.

Il Presidente di OPES, Juri Morico, concluderà l’evento, che rappresenta un’importante iniziativa di promozione sociale e sportiva in Italia, mirata a coinvolgere i giovani in un percorso di educazione e prevenzione, suggerendo lo sport come chiave per l’inclusione e il miglioramento delle condizioni di vita dei ragazzi.