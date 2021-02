Un’occasione da sfruttare per il movimento boccistico. È l’iniziativa presentata da ‘Sport e Salute’ e ANCI, finalizzata a promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto realizzando sinergie per l’utilizzo di aree verdi comunali.

“Mi allaccio all’idea lanciata dal presidente della FIB Molise, Angelo Spina, che ha inviato una comunicazione a tutti i sindaci e alle rispettive amministrazioni comunali della regione per informarli dell’iniziativa, mettendosi a disposizione qualora la riqualificazione o l’allestimento di nuove aree verdi attrezzate punti anche sullo sport delle bocce, spronandoli nel prevedere campi di bocce all’aperto”, ha affermato il presidente federale Marco Giunio De Sanctis.

“Lo sport delle bocce si caratterizza per il fatto di poter essere praticato ovunque, soprattutto se ci riferiamo alla specialità Petanque – le parole di De Sanctis – I parchi sono l’alveo naturale dove si è sempre giocato a bocce. Oggi abbiamo l’opportunità di riportare la nostra attività nel suo luogo storico”.

“Con il progetto ‘Sport nei parchi’ avremmo la possibilità di inserire la nostra disciplina sportiva nelle aree verdi cittadine, aprendo alla costituzione di nuove associazioni sportive che avranno modo di sfruttare quegli spazi, spesso mal utilizzati”, il pensiero di De Sanctis.

“Sono entusiasta di questo progetto, che vedendo in campo ‘Sport e Salute’ e Anci deve coinvolgere i sindaci, le istituzioni sportive e quelle politiche territoriali – ha continuato il presidente De Sanctis – Le bocce all’aperto costituiscono un veicolo d’immagine per tutto il nostro movimento e possono essere un mezzo importante per la ripartenza dello sport dopo la fine dell’emergenza sanitaria, che ci auguriamo potrà essere superata il prima possibile. La fase di convivenza col Covid potrebbe essere ancora, più o meno, lunga e noi abbiamo l’opportunità di puntare su una disciplina sportiva non di contatto e a basso rischio da svolgere all’aria aperta, in piena e completa sicurezza”.

Il presidente della FIB va oltre e pensa “a un progetto pilota della Federbocce per ‘Sport nei parchi’, teso ad ampliare l’offerta formativa con iniziative alternative a quelle ordinarie per lo sport delle bocce”.

“Con un progetto ben definito, da affiancare a ‘Sport nei parchi’, potremmo sviluppare nuove politiche promozionali per la nostra disciplina, implementando il novero delle altre attività che si possono praticare nelle aree verdi”, ha concluso De Sanctis.