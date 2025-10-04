Sport Movies e TV 2025: il Fest di Milano per gli sportivi

Dal 7 all’11 ottobre, Milano si trasformerà nella capitale mondiale delle emozioni sportive sullo schermo con il festival “Sport Movies & TV 2025 – 43° Milano International FICTS Fest”. Questo evento rappresenta il punto culminante mondiale del cinema e della cultura sportiva, finale di 23 festival internazionali del Circuito “World FICTS Challenge”, sostenuto dall’Olimpiade Culturale di Milano Cortina.

Il festival offrirà un ricco programma di cinque giorni, con ingresso gratuito ma con accredito obbligatorio. Saranno presentate 116 proiezioni a tema sportivo e olimpico, selezionate da un totale di 1.866 opere provenienti da tutto il mondo. Ci saranno anche mostre, workshop, eventi speciali, incontri con campioni olimpici e paralimpici, oltre a premi assegnati a ospiti nazionali e internazionali.

Il tema principale dell’edizione sarà “Sport, tregua e pace olimpica”, con un Convegno Internazionale in programma il 10 ottobre. Questo incontro avrà una forte rilevanza culturale e sociale, coinvolgendo rappresentanti dello sport, delle istituzioni e della diplomazia da 130 nazioni affiliate alla FICTS, oltre a importanti esponenti del Comitato Internazionale Olimpico e delle Nazioni Unite.

L’apertura dei lavori sarà affidata al Ministro per lo Sport e i Giovani e al Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il festival è organizzato dalla FICTS, riconosciuta dal CIO, e supportato da istituzioni come la Regione Lombardia, la Fondazione Milano Cortina 2026 e altri.

L’inaugurazione del festival sarà dedicata a Giorgio Armani, per celebrare il suo legame con lo sport e il cinema. Le proiezioni e gli eventi si svolgeranno in diverse location di Milano, tra cui l’Auditorium Testori e il Cinema Centrale.