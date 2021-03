Siamo anche l’ambiente in cui viviamo. Come spiega Marino Bonaiuto, professore di psicologia architettonica, psicologia sociale della comunicazione e psicologia della comunicazione non verbale alla Sapienza-Università di Roma e direttore del Centro interuniversitario di ricerca in Psicologia Ambientale (Cirpa).

Professore, perché stare nel verde fa bene?

“Le ricerche che dimostrano gli effetti positivi fisici, psicologici e sociali dell’uso di spazi aperti hanno studiato spazi aperti naturali (sia aree verdi che blu), in alcuni casi antropizzati e in altri più selvaggi. Ne è emersa una correlazione diretta con benefici cognitivi e affettivi, con il tasso di attività fisica, di socialità e anche di comportamenti pro-sociali e pro-ambientali.

In molti casi ci sono prove, dimostrate da misure psicologiche (dal miglioramento nei questionari di autovalutazione all’aumento dei punteggi nei test standardizzati di performance). In altri, a queste prove si affiancano anche evidenze fisiologiche come l’abbassamento di pressione arteriosa e battito cardiaco, e la diminuzione della produzione del cortisolo, l’ormone prodotto per fronteggiare lo stress. In aggiunta, la natura in ambito urbano fa bene anche perché la presenza di spazi verdi e gradevoli da vivere aumenta la probabilità che le persone percorrano dei tratti a piedi (la cosiddetta walkability o camminabilità di strade o quartieri)”.

Estremizzando, anche un giardino condominiale può produrre benefici?

“Sono stati provati effetti eclatanti sul benessere psicofisico delle persone anche grazie alla sola visione della natura dalla finestra: già nel 1984 una ricerca dimostrò come il semplice affaccio sul verde urbano, anziché su edifici, della finestra di pazienti operati per la medesima patologia portasse – per chi godeva della visione di alberi e verde – a un minor dosaggio di analgesici nel periodo centrale di degenza. Oltre che a una maggiore collaborazione col personale e a una più precoce dimissione (un giorno prima nell’arco di una settimana).

Studi recenti mostrano effetti positivi anche sulla base di esposizione a immagini bidimensionali o di realtà virtuale, e possiamo quindi pensare a importanti applicazioni laddove non è possibile fruire di ambienti naturali, come nel caso di pazienti ospedalieri, operatori costretti in luoghi chiusi e così via. Possiamo cominciare a costruire realtà virtuali di ambienti naturali per aiutare questi malati nel loro percorso di cura”.