Sport italiano: il calcio e la passione che unisce

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle principali realtà dell’informazione parlamentare in Italia. Fondata da Francesco Lisi, ha iniziato la sua attività nel 1950 con il nome di S.P.E. e nel 1953 ha assunto il nome attuale dopo essere entrata nell’Associazione Stampa Parlamentare.

Dal 1955, Agenparl fornisce notizie al mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando una delle fonti più rispettate nel settore. Con l’introduzione di prodotti e servizi innovativi, l’agenzia si è evoluta nel tempo, mantenendo sempre un focus sull’imparzialità, principio fondamentale portato avanti dal Direttore Luigi Camilloni dal 2009.

Agenparl adotta una formula editoriale rapida e moderna, offrendo informazioni precise e approfondimenti originali. L’obiettivo è garantire un’informazione di alta qualità, caratterizzata da esattezza, obiettività e imparzialità, utilizzando un linguaggio chiaro e evitando clichés giornalistici.