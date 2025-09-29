Sport Italiano: I Grandi Eventi e le Novità da Non Perdere

Sky sta lanciando una nuova e affascinante stagione di contenuti, presentata di recente a Milano. La proposta si arricchisce di grandi show, serie esclusive, cinema acclamato e documentari, oltre a mantenere fiducia nel servizio di informazione di Sky TG24, riconosciuto per la sua affidabilità.

L’intrattenimento di Sky è già iniziato, con programmi come “4 Hotel” di Bruno Barbieri e il nuovo “X Factor 2025” con una giuria inedita. Tra i format attesi, “Pechino Express” presenterà coppie di concorrenti insieme a un nuovo team di inviati e “Money Road”, un esperimento sociale.

Per quanto riguarda le serie, Sky introdurrà titoli internazionali e Sky Original, come “The Pitt” e “Suits LA”. A novembre debutterà anche il canale “Sky Collection”, riservato a serie cult come “Friends” e “Il Trono di Spade”.

In campo cinematografico, Sky Cinema garantirà una selezione di film di successo, compresi titoli come “Wicked” e “Mission: Impossible”. Sarà presente anche una forte offerta di cinema italiano, con opere come “Le assaggiatrici” e “Paternal Leave”.

Sky TG24 ha un nuovo direttore e continuerà a fornire notizie affidabili con programmi di approfondimento, mentre nasce la Content Factory di Sky, che svilupperà format originali per un pubblico sempre più vario.

Infine, anche Cielo presenterà programmi sportivi, con una copertura delle Coppe europee, e TV8 offrirà i grandi show in chiaro, riprendendo la guida di GialappaShow. La nuova stagione si prospetta ricca di contenuti per tutti i gusti.