Sport Italia: Roma sconfigge Sala Consilina

Lo Sporting Sala Consilina si è fermato dopo sei risultati utili consecutivi, perdendo 3-1 contro la Roma al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo. La squadra di mister Conde ha subito il gol dell’Roma all’11’ con Biscossi, che ha segnato di destro su rimessa laterale di Avellino. La Roma ha trovato il raddoppio con Joao Miguel, che ha sorpreso il portiere Fiuza.

Nella ripresa, il Sala Consilina ha accorciato le distanze con Arillo su calcio di rigore, ma il portiere Sarmiento ha negato il pareggio agli attacchi di Vidal e compagni. A due minuti dalla fine, la Roma ha segnato il gol del 1-3 con un’autorete di Fortino.

La sconfitta ha fatto scendere il Sala Consilina dalla vetta della classifica, a causa anche della vittoria esterna del Meta Catania. Intanto, la Feldi Eboli ha conquistato una vittoria di misura contro la Came Treviso, espugnando il PalaCicogna dopo essere andata due volte sotto. La partita si è chiusa 2-3, grazie alla doppietta di Fabricio Calderolli. Questa vittoria ha permesso ai ragazzi di mister Antonelli di piazzarsi momentaneamente alle spalle della capolista Catania.

