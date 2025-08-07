Sport in TV: Quanto costa seguire ogni evento nel 2025?

Il mondo dello sport offre emozioni e intrattenimento, ma può essere costoso anche per chi lo segue da casa. Con il lancio di LbaTv, la nuova piattaforma streaming per la Serie A di basket, gli appassionati si trovano a dover gestire diversi abbonamenti e applicazioni per seguire le proprie discipline preferite.

Per la stagione 2025/2026, Dazn resta l’unico fornitore della Serie A, con un abbonamento mensile di 44,99 euro, che include anche la Serie B, la Liga e la Serie A femminile. Per il campionato di calcio che inizia a breve, il costo rimane invariato rispetto alla scorsa stagione. Le competizioni europee complicano ulteriormente il panorama: Sky ha l’esclusiva per 185 delle 203 partite, con 18 in esclusiva su Prime Video. Gli utenti possono scegliere un pacchetto Sky Sport a 29,90 euro al mese, oppure optare per Now a 19,99 euro mensili. Amazon Prime, dopo un mese di prova gratuito, richiede 4,99 euro al mese.

Sky offre anche la Formula 1, MotoGP, e il tennis, mentre Dazn trasmette la Serie A di volley maschile e femminile. Agli amanti del basket serviranno ulteriori abbonamenti: LbaTv avrà un costo annuale di circa 99 euro, mentre EuroLeagueTv ne richiederà 79,99. Inoltre, un recente accordo porterà il ciclismo a Dazn, con eventi come Giro, Tour e Vuelta.

Il totale annuo per un appassionato di sport che desidera seguire tutto si aggira attorno ai 837,75 euro, considerando Dazn, Sky Sport, Amazon Prime, LbaTv ed EuroLeagueTv. Se si aggiungono abbonamenti a piattaforme streaming di intrattenimento, il costo complessivo supera facilmente i 1000 euro, senza contare le spese per snacks e bevande.