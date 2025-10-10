Sport in TV: Italia U21 affronta Svezia nelle Qualificazioni

Oggi è una giornata ricca di eventi sportivi da seguire in tv. Tra le principali attrazioni ci sono partite di calcio, tennis e basket.

Alle 18:15, su Rai 2, va in onda la partita tra Italia e Svezia, valida per le Qualificazioni agli Europei U21. Questo incontro è una grande opportunità per vedere in azione la squadra giovanile azzurra, che affronta una formazione scandinava in un importante test internazionale.

Su Sky Sport 1, la programmazione inizia alle 07:00 con i quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan, seguiti dal 3° e 4° quarto di finale dell’ATP 1000 di Shanghai alle 09:00 e 12:30. In serata, alle 20:45, l’attenzione si sposta sulle Qualificazioni Mondiali 2026 con il match Germania-Lussemburgo, promettendo un’atmosfera intensa.

Anche Sky Sport Tennis dedica la mattina ai quarti del torneo femminile, con partite programmate fino all’ora di pranzo. Sky Sport Mix offre il 3° e 4° quarto di finale dell’ATP 1000, mentre in serata si focalizza sulla Serie C con Bra-Carpi alle 20:30, una match che riporta alla tradizione del calcio italiano.

Per il basket, su Sky Sport Basket, Eurolega con Olympiacos-Dubai va in onda alle 20:15, mentre Sky Sport Max trasmette Fenerbahce-Stella Rossa alle 19:45, un confronto atteso per il suo ritmo avvincente.

Infine, su Sky Sport Calcio, il pomeriggio si apre con Kazakhistan-Liechtenstein alle 16:00, per poi passare a una trasmissione di Diretta Gol alle 20:45. Anche Sky Sport Arena festeggia il calcio di Serie C con Arezzo-Gubbio alle 20:30.