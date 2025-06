Sport in TV: eventi imperdibili di sabato 21 giugno!

Il 21 giugno si preannuncia ricco di eventi sportivi in tv e streaming, con una programmazione che inizia dalla tarda mattinata e prosegue fino a notte. Il tennis sarà protagonista con le fasi finali dei tornei di Berlino, Londra e Halle. Nel settore motociclismo, si svolgeranno le prove libere, le qualifiche e la Sprint Race del Brembo Gran Premio d’Italia.

Nel pomeriggio, si potrà scegliere tra la settima tappa del Giro di Svizzera e del Giro d’Italia Next Gen, insieme alla partita tra Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund per il Mondiale per club 2025. La programmazione calcistica dagli Stati Uniti continuerà fino a sera, con l’incontro più atteso della giornata, Inter-Urawa Red Diamonds, in programma alle 21 e trasmesso anche su Canale 5. La serata offrirà anche incontri di calcio a 5 con Momap Napoli Futsal-Meta Catania e una partita della nazionale femminile di basket contro la Lituania.

In sintesi, la giornata del 21 giugno 2025 sarà caratterizzata da un’ampia offerta di eventi sportivi, con dettagli disponibili su orari, canali e piattaforme streaming per seguire ogni competizione.

