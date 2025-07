Sport in lutto: addio a Bruno Rosa, icona del basket toscano

Il mondo dello sport ha subito una grave perdita con la scomparsa di una figura di spicco. Bruno Rosa, storica personalità del basket a Prato, è morto lasciando un vuoto profondo tra gli amanti della pallacanestro e oltre.

La notizia è stata confermata da un comunicato della Pallacanestro Prato Dragons, società con cui Rosa è stato legato per molti anni. La sua carriera nel basket è iniziata durante il liceo, evolvendosi in allenatore del settore femminile e collaborando con varie formazioni della Pallacanestro Prato. Nei primi anni ’90 ha anche allenato la Polistrade, approfondendo la sua passione per lo sport.

Oltre alle sue esperienze come allenatore, Rosa ha ricoperto anche il ruolo di allenatore nel settore giovanile della Pallacanestro Firenze. Sebbene non abbia potuto intraprendere carriere da coach ad alto livello a causa della sua professione medica, ha continuato a dedicarsi al basket amatoriale fino a poco tempo fa, guidando gruppi di storici giocatori della zona.

La sua morte ha scatenato una serie di reazioni sui social media, dove ex giocatori, appassionati e amici hanno condiviso ricordi e omaggi, sottolineando l’impatto che Rosa ha avuto sul panorama sportivo locale. La sua passione e dedizione per il basket hanno segnato la vita di molti, rendendolo una figura indimenticabile nel cuore degli sportivi.