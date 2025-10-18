Sport in Italia: Pallavolo, Ciclismo e Novità Rai Sport

In arrivo un weekend ricco di eventi sportivi, con la programmazione della Rai in primo piano. Sabato 18 ottobre, Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) offrirà una copertura completa per gli appassionati, con dirette, notiziari e approfondimenti.

La Nazionale di calcio italiana, guidata da una squadra di esperti commentatori, si prepara a perseguire la qualificazione ai prossimi Mondiali. L’attenzione cresce anche per il tennis e il ciclismo, con un focus sui match di Jannik Sinner e sul Giro d’Italia, mentre il Tour de France suscita grandi aspettative. Milano-Cortina 2026 avrà una copertura significativa, con dirette e servizi speciali coordinate da professionisti del settore.

La “Domenica Sportiva” vedrà un restyling con un nuovo set e doppia conduzione, mentre “Il Processo del Lunedì” tornerà su Rai 2. “Dribbling” proseguirà il sabato, proponendo contenuti per un pubblico giovane, con focus su calciomercato e fantacalcio. La Rai investe in nuove tecnologie e professionalità, preparando una stagione innovativa nel racconto sportivo.

La programmazione di sabato include:

– TG Sport Mattino su Rai 2 alle 11:00,

– La Supercoppa di Pallavolo Femminile tra Imoco Conegliano e Vero Volley Milano alle 17:20,

– TG Sport Sera alle 19:30,

– “Il Sabato al 90°” alle 23:05, recuperando le immagini e i commenti delle partite di Serie A.

Inoltre, Rai Sport HD trasmetterà vari eventi, dal ciclismo al pattinaggio di figura, oltre agli aggiornamenti sul rugby e il calcio femminile. La giornata si preannuncia ricca di emozioni per gli sportivi.