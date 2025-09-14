Sport in Italia: eventi imperdibili e live di oggi

25.9 C
Oggi ci aspetta una giornata intensa di sport. A Tokyo, i Mondiali di atletica avranno come protagonisti Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo e Gianmarco Tamberi e Matteo Sioli nelle qualificazioni del salto in alto. Inoltre, l’Italia farà il suo debutto ai Mondiali di volley maschile contro l’Algeria a Manila.

Per gli appassionati di motori, ci sarà il Gran Premio di San Marino a Misano per la MotoGP, oltre a eventi di motocross in Cina e rally in Cile. Gli Europei di basket si concludono con la finale tra Turchia e Germania, mentre a Viareggio l’Italia scenderà in campo nella finale degli Europei di beach soccer contro la Spagna.

Due eventi di ciclismo si svolgeranno oggi: l’ultima tappa della Vuelta e il Gran Premio di Montreal, oltre al Trofeo Matteotti e ai Mondiali di mountain bike. A Liverpool si concluderanno anche i Mondiali di boxe dilettantistica.

Il calcio non è da meno, con diversi match tra Serie A, Serie B, Serie C e vari campionati esteri.

Ecco il programma degli eventi sportivi di oggi: si inizia con le sessioni pomeridiane di atletica e tennis, seguite dal badminton e dal volley. Le partite di calcio inizieranno a diverse ore, con Roma-Torino, Atalanta-Lecce e altre sfide in Serie C.

Un momento di eccellenza attende anche il beach soccer con la finale Italia-Spagna e la gara per il primo posto del torneo di basket tra Turchia e Germania.

