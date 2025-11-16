Sport in Italia: Eventi Chiave del Weekend da Non Perdere

In arrivo un weekend ricco di eventi sportivi sulla Rai, con particolare attenzione alle competizioni nazionali e internazionali. Nella programmazione di sabato 15 novembre, i telespettatori possono seguire le dirette su Rai 1 e Rai 2, con approfondimenti e notizie.

La Nazionale di calcio italiana, in preparazione per i Mondiali, sarà seguita da un team di esperti tra cui Alberto Rimedio e Lele Adani. Gli ascolti per tennis e ciclismo sono in crescita, con partite di Jannik Sinner già un successo. SiPrepara anche il grande evento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, con trasmissioni e report sulla Fiaccola Olimpica.

Il programma “Domenica Sportiva” ha ricevuto un restyling, includendo un nuovo studio e una doppia conduzione. Rinnovato anche “Il Processo del Lunedì” su Rai 2, con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling”, storica rubrica, continua il sabato con Paolo Paganini, offrendo uno sguardo sui temi recenti, compresi calciomercato e fantacalcio.

La mattinata di Rai 2 inizierà alle 09:30 con “Rai Sport Live Weekend”, guidata da Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, un programma ricco di notizie legate agli sport invernali. La prima gara di slalom femminile di Coppa del Mondo avrà inizio alle 10:00 da Levi, Finlandia, con Mikaela Shiffrin tra le favorite.

Alle 14:00 si svolgerà la prima semifinale delle Nitto ATP Finals 2025 a Torino, dove Jannik Sinner sfiderà Alex De Minaur. La giornata culminerà con il TG Sport Sera e la rubrica “Dribbling”, che racconta storie importanti nel mondo dello sport.