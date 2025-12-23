Sport in Italia con Simona Quadarella

La sedentarietà, il sovrappeso e le cattive abitudini, come il fumo e il consumo di alcol, sono le principali minacce per la salute degli adolescenti italiani. Il 20% dei teenager tra i 15 e i 19 anni non pratica mai alcuna forma di attività fisica o sport, un comportamento scorretto che di solito inizia da giovanissimi per poi proseguire nel corso degli anni.

Risulta sedentario oltre il 25% dei giovani e il 19% dei bambini è in sovrappeso, con un’incidenza superiore tra i maschi. Inoltre, il 10% dei giovani fuma e il 21% consuma alcol in modo eccessivo. Per incentivare lo sport e la “medicina dei sani” tra i giovani, è attiva da oltre un anno la campagna nazionale “InFormaTeen”, promossa da Foce, la Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi. La campagna prevede un portale web e un profilo TikTok, dove vengono veicolati messaggi sui corretti stili di vita e i ragazzi possono trovare informazioni utili e certificate.

Sono stati organizzati webinar, attività sui social media ed eventi nelle piazze italiane, con testimonial come Simona Quadarella. Il calcio resta lo sport più praticato con oltre 4,5 milioni di praticanti, seguito dal nuoto con 3,1 milioni, poi ci sono tennis, con oltre 1,6 milioni di praticanti in crescita, e ciclismo con 1,5 milioni.