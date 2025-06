Sport in Diretta Rai: Eventi Imperdibili del 14 Giugno 2025

In vista del weekend del 14 giugno 2025, la programmazione sportiva della Rai offre un ricco palinsesto su Rai Sport HD e le reti generaliste. Il 14 giugno, gli eventi principali includono:

– Rai Due: TG Sport Giorno, notiziario sportivo in diretta da Milano. 17:40 – Rai Due: Cerimonia di apertura dei Campionati Europei di Scherma 2025 da Genova.

– Rai Due: Cerimonia di apertura dei Campionati Europei di Scherma 2025 da Genova. 18:20 – Rai Due: Semifinali e finali di Fioretto femminile e Sciabola maschile individuali in diretta.

– Rai Due: Semifinali e finali di Fioretto femminile e Sciabola maschile individuali in diretta. 20:45 – Rai Due: Diretta della partita Slovacchia-Italia, seconda giornata del gruppo A dei Campionati Europei U21 di calcio.

– Rai Due: Diretta della partita Slovacchia-Italia, seconda giornata del gruppo A dei Campionati Europei U21 di calcio. 23:15 – Rai Due: Documentario "Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport", che celebra il centenario del Corriere dello Sport, con interviste a campioni e figure emblematiche dello sport.

Su Rai Sport HD, la programmazionemette in evidenza eventi come:

06:00 – Giro d’Italia 2025: replica della 13a tappa.

– Giro d’Italia 2025: replica della 13a tappa. 15:00 – Giro del Delfinato 2025: diretta della 7a tappa.

– Giro del Delfinato 2025: diretta della 7a tappa. 16:35 – Campionati Italiani di Società 2025, finale A Oro in diretta da Brescia.

– Campionati Italiani di Società 2025, finale A Oro in diretta da Brescia. 18:00 – Pattinaggio Artistico, Coppa del Mondo in diretta da Reggio Emilia.

Inoltre, gli eventi saranno disponibili in streaming su Rai Play Sport, con dirette di Atletica e Judo programmati per il pomeriggio e la sera. Si avvisa che il palinsesto potrebbe subire variazioni in base alla durata degli eventi.

