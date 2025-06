Sport in Diretta: Italia-Germania agli Europei U21 su Rai

Domenica 22 Giugno 2025, la programmazione sportiva della Rai offrirà un ampio spazio a eventi sportivi nazionali e internazionali, visibili su Rai Sport HD e in streaming su RaiPlay. La giornata inizia alle 11:00 su Rai 2 con il TG Sport Giorno, seguito alle 17:50 dall’edizione serale, sempre su Rai 2.

Il momento principale sarà la diretta dell’attesissima partita Italia-Germania, quarti di finale degli Europei Under 21, trasmessa alle 20:45 da Dunajska Streda, Slovacchia. La telecronaca è affidata a Luca De Capitani con Antonio Di Gennaro come commento tecnico e Alessandra D’Angiò a bordo campo. Il programma serale si chiuderà alle 23:15 con La Domenica Sportiva Estate, condotta da Sabrina Gandolfi, che si concentrerà sul calciomercato e sugli eventi sportivi in corso.

Su Rai Sport HD, la programmazione inizia alle 06:00 con la replica della prima tappa del Giro Next Gen, seguita da vari eventi tra cui la Coppa del Mondo di Mountain Bike e il nuoto. Le partite di pallanuoto e i Campionati Europei di Canoa Sprint saranno anche in evidenza, con trasmissioni previste a partire da diverse ore della giornata.

In streaming, RaiPlay presenterà il motocross e le finali di canoe, con la prima diretta della Coppa del Mondo MTB femminile alle 11:00 e gare di motocross alle 17:00 e 18:00. La giornata promette un’offerta ricca di eventi sportivi seguibili in tempo reale.

