Sport, il presidente del Comitato Olimpico Croato in visita all’Ics

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha accolto il Presidente del Comitato Olimpico Croato, Zlatko Mateša, già Primo Ministro croato, per discutere le attività della Banca e le esperienze accumulate nel finanziamento dei settori sportivi e culturali. Il Presidente Beniamino Quintieri e l’Amministratore Delegato Antonella Baldino hanno illustrato le caratteristiche distintive dell’Istituto, che è l’unica banca pubblica in Europa ad offrire sostegno finanziario agli Enti Territoriali, Organismi Sportivi, Università, Enti Religiosi, organizzazioni no profit e imprese impegnate in investimenti sportivi e culturali.

Mateša ha mostrato un forte interesse per il modello di business dell’Istituto e ha esaminato i meccanismi di funzionamento della Banca. Ha proposto di considerare l’esperienza dell’Istituto come un esempio replicabile in Croazia, con l’obiettivo di stimolare nuovi investimenti in favore dello Sport e della Cultura. Questo approccio sarebbe vantaggioso per le comunità locali e per lo sviluppo dei territori, sostenendo così una crescita integrata e sostenibile nel campo sportivo e culturale.

L’incontro ha rappresentato un’opportunità di confronto e di scambio di idee, ponendo le basi per potenziali collaborazioni future. In questo contesto, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale si conferma come un attore centrale nel finanziamento di iniziative che mirano a valorizzare lo sport e la cultura, contribuendo al benessere delle comunità e al rafforzamento delle identità locali. La visita di Mateša riflette l’interesse crescente per modelli innovativi di finanziamento sportivo e culturale, ritenuti fondamentali per il progresso e la coesione sociale.