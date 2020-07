Lui è uno dei calciatori più acclamati al mondo, lei è la giornalista sportiva più apprezzata e seguita della tv italiana. Loro sono Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta e insieme sono pronti per inaugurare una nuova era del fitness al fianco di Buddyfit. Buddyfit è la nuova applicazione disponibile per Android ed iPhone creata per consentire alle persone di allenarsi in qualsiasi luogo con il supporto di un personal trainer. Workout personalizzati o allenamenti in diretta, con Buddyfit il trainer è sempre con te e può seguirti a distanza monitorando i risultati e fornendo supporto e spiegazioni in chat.

