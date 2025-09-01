Sport Exhibition a Vigevano: il festival dello sport per tutti

Questa mattina è stato presentato il festival dello sport Sport Exhibition, che si terrà dal 25 al 28 settembre nel Castello di Vigevano. L’evento è organizzato dal Pool Vigevano Sport, in collaborazione con il Comune di Vigevano e il Coni provinciale.

La manifestazione avrà come protagonista l’Atletica Vigevano, che allestirà una mini pista di atletica nella Scuderia del Castello. Qui, sia adulti che bambini potranno divertirsi con attività come lo sprint e la corsa a ostacoli. Inoltre, verrà allestita una mostra nella Strada Coperta Sotterranea dedicata alla storia dei Giochi Olimpici, con esposizioni di manifesti e mascotte ufficiali.

I dettagli dell’evento sono stati illustrati da Gianni Merlo, presidente di Atletica Vigevano, e Oscar Campari, presidente del Pool Vigevano Sport. Merlo ha una lunga esperienza come giornalista, avendo partecipato a ventisei edizioni dei Giochi Olimpici.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web di Atletica Vigevano.