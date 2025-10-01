Sport e tradizione: celebrazioni senza processione a Catania

La Sicilia si prepara a combattere contro il Covid-19 con la disponibilità del nuovo antivirale Paxlovid di Pfizer, che arriva a Catania con 780 confezioni destinate alla distribuzione sull’intero territorio siciliano. Questo trattamento è rivolto a pazienti fragili a rischio di sviluppare forme gravi di Covid.

Nonostante i segnali di ottimismo legati alla diminuzione dei contagi in Italia, si registra una drammatica vicenda a Pietraperzia, dove una famiglia di non vaccinati ha subito sei lutti in un mese. La nipote di una delle vittime ha spiegato che non si identificano come no vax, ma temevano gli effetti della vaccinazione.

Intanto, il Partito Democratico chiede una sessione delle Camere per discussioni sulle riforme, sostenendo l’agenda del Presidente Mattarella. La Lega ha dimostrato apertura, mentre Fratelli d’Italia chiede una Costituente post-voto. Nel frattempo, il sindaco di Catania, insieme all’Anci Sicilia, richiede un incontro con la Regione per affrontare le difficoltà economiche dovute all’aumento dei costi energetici.

In ambito sportivo, la Sicilia piange la scomparsa di Carlo Lungaro, ex manager dell’Eni e pioniere del basket a Priolo, conosciuto per i suoi successi con la squadra femminile. Il suo impegno ha portato alla creazione di un Palasport di rilevanza, ora inutilizzato per questioni burocratiche.

A livello internazionale, si segnala l’apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino, con un’importante cerimonia inaugurale e la partecipazione degli azzurri guidati dalla portabandiera Michela Moioli.