Sport e Territorio: Il Convegno di Gallipoli sull’Impatto Sociale

L’evento di Gallipoli si concentra sulla trasformazione dei luoghi attraverso lo sport. Questa affermazione trova conferma in numerosi esempi, come quello di Caivano, dove la riqualificazione dell’ex centro Delphinia ha ridato vita a uno spazio di sport e socialità, grazie all’intervento del Governo e di Sport e Salute. Altre città, come Barcellona, hanno vissuto un cambiamento significativo con i Giochi Olimpici, non solo nel panorama architettonico, ma anche nel modo di vivere e accedere ai servizi.

I cittadini di Milano e Cortina nutrono speranze simili in vista dei Giochi invernali, e Taranto si prepara ad ospitare i Giochi del Mediterraneo, un’opportunità per migliorare la propria immagine, spesso associata a crisi industriali e ambientali. L’evento sportivo potrebbe ridisegnare il territorio, portando una nuova energia.

Il convegno “La Forza dei Luoghi – Eventi sportivi e valorizzazione del territorio” si terrà il 18 ottobre a Gallipoli, organizzato da OPES e con la partecipazione di diverse autorità e esperti del settore. La giornata si svolgerà presso la Sala Convegni Ecoresort Le Sirenè e vedrà la presenza di figure di spicco come Juri Morico, Presidente Nazionale di OPES, e Ivo Ferriani, membro del Comitato Olimpico Internazionale.

I lavori inizieranno con saluti istituzionali e proseguiranno con cinque tavole rotonde. Questi panel esploreranno opportunità di sviluppo del territorio, gestione e sicurezza degli eventi sportivi, impatti sociali delle manifestazioni, e temi di innovazione e sostenibilità. Le conclusioni saranno affidate a Katia Arrighi e Valentina Fusco di OINP.