📣 Sport e solidarietà scenderanno in campo lunedì 20 novembre, alle ore 10:30, allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento per lanciare un messaggio a favore dell’infanzia: a sfidarsi la Nazionale Attori e la Squadra di calcio Circolo Sportivo Rai per una grande Partita della solidarietà ⚽ 🎫 Acquista il tuo biglietto: SOS Villaggi dei Bambini – Italia