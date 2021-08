L’addio sbagliato di Ronaldo, quel “grazzie a tutti” diventato nonostante l’errore (o forse in virtù dell’errore) un fenomeno virale, chiude una stagione. Lasciamo ad altri la valutazione prettamente calcistica, ma non ci sono dubbi sul fatto che CR7 ha tirato la volata allo sport italiano e alla serie A, in particolare sui social: non solo per i numeri che ha portato e cambiato, ma per la forza e la costanza dell’esempio nel postare.

L’uscita dai nostri confini, concetto molto sfumato per i social, non toglierà molto a Ronaldo, di sicuro soffrirà di più la Juve, ma c’è tutto lo sport olimpico che può approfittare di una occasione.

Nel momento in cui torna in campo la Nazionale di calcio campione d’Europa in carica, con un’audience di nuovo frammentata dal ritorno dei giocatori nei rispettivi club, gli azzurri #ItaliaTeam che abbiamo scoperto e conosciuto per i Giochi Olimpici si apprestano a tornare in campo con una sequenza originale e inedita. I medagliati olimpici hanno un’esistenza carsica: arrivano in superficie, tanti quasi improvvisamente, ogni 4 anni (prima novità: adesso mancano solo 3 anni alle Olimpiadi di Parigi, e già tra pochi mesi ci saranno quelle invernali di Pechino che pur riguardando altre discipline), ma adesso per loro si annuncia un settembre spettacolare.

Prima la sfilata a Monza il 12 in occasione del Gp d’Italia, poi il ricevimento al Quirinale da Mattarella il 23, esattamente il tipo di appuntamenti che serve per dare una rinfrescata alla fama degli eroi azzurri.

Ferrari prima fra le donne

Fama che intanto Iquii ha voluto fotografare con uno studio che offre alcuni dati interessanti. Fronte femminile: alla vigilia di Tokyo la fan base più consistente era quella di Federica Pellegrini, oltre quota 2 milioni, normale che la sua crescita, pur con l’enfasi per la quinta finale olimpica consecutiva, sia stata solo del 7,5%. Molto più consistente la crescita di Vanessa Ferrari, ginnasta finalmente di bronzo, dopo tanti tentativi sfortunati, cresciuta del 42% e di 93mila unità. Le altre performance degne di registrazione sono state quelle delle atlete Gaia Sabbatini e Luminosa Bogliolo, che, non premiate dai risultati, hanno comunque conquistato il pubblico per avvenenza. Antonella Palmisano che ha vinto nel giorno del suo compleanno i 20 km di marcia è cresciuta del 52%.

Ma il risultato in assoluto più spettacolare è stato quello di Imma Testa, prima medaglia olimpica di una italiana nella boxe: gli oltre 18mila follower che ha guadagnato grazie al bronzo valgono una crescita della fan base del 121%.

Lo sprint di Marcell Jacobs, anche online

In campo maschile facile immaginare chi è cresciuto di più. Con una avvertenza: prima dei Giochi, il contraltare di Federica Pellegrini, forse dovremmo dire il CR7 azzurro, era il pallavolista Ivan Zaytsev, con un fan base di oltre 880mila follower, cresciuta di neanche 5mila unità per colpa anche di un infortunio suo che ha inciso non poco sui Giochi deludenti della Nazionale di Blengini. Marcell Jacobs, con le due medaglie d’oro, i servizi di giornali e tv non solo in Italia, a dire il vero è cresciuto del 627%, arrivando a quota 652mila follower, lontano anni luce dai miglioramenti di Gianmarco Tamberi, oro nell’alto, +194%, e del suo compagno nella staffetta 4×100 Filippo Tortu, +106%.

Ecco, la staffetta 4×100, un oro dei più celebrati, è un bel caso da analizzare: ha fatto crescere del 514% i tifosi di Lorenzo Potta e del 169% quelli di Eseosa Desalu. Destino simile a quello di Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro in assoluto per l’Italia, giovane di Mesagne che cerca un futuro nel giornalismo sportivo per raccontare più e meglio la sua disciplina, il taekwondo: è cresciuto del 340%.

Facendo un’analisi per sport, la crescita maggiore, e si vede già anche offline, l’ha avuta l’atletica, parlando della somma dei presenti a Tokyo, anche per una partecipazione record. Anche la fan base riunita attorno ai social della Federazione è quella che è cresciuta di più: 12,8%, contro il 5,1 % del basket.

Cosa succederà adesso, a poco più di un mese dalle emozioni di Tokyo? Come detto, ci sono prima Monza e poi Mattarella. Non dovessero bastare, la notizia, non da poco, riguarda Marcell Jacobs: l’agenzia che lo segue per i social è la Doom di Fedez. Ci siano allenati con le “labbra rosso Coca Cola” di Ornella Berti per tutta l’estate, prepariamoci alle scarpe azzurre medaglia d’oro. E magari se le prende pure Ronaldo.