La febbre dei social ha ormai colpito tutti, compresi i tanti personaggi pubblici che si impegnano giorno dopo giorno a costruire una propria reputazione online. Non potevano essere da meno, ovviamente, gli sportivi: calciatori, motociclisti, pallavolisti, numerosi sono i campioni che scelgono di comunicare direttamente con il pubblico tramite questo canale, aumentando in proporzione al numero di follower anche la loro influenza. Vediamo dunque chi sono i personaggi dello sport più attivi e più seguiti sui social network.

Instagram, il social preferito da calciatori e sportivi

Tra i social più utilizzati dai personaggi dello sport, sicuramente un posto di rilievo spetta a Instagram , che puntando tutto sull’immagine e su contenuti per lo più visivi, ha rappresentato una piazza particolarmente allettante per chi ama mettersi in mostra. Calciatori e atleti in genere non si fanno mancare qualche “mania di protagonismo”, ma soprattutto riescono qui a massimizzare la propria immagine personale trasformandola in molti casi in uno strumento di marketing a 360 gradi.

Primo per numero di follower su Instagram (oltre 339 milioni) è, per esempio, Cristiano Ronaldo, l’asso portoghese che nelle scorse settimane ha fatto parlare molto di sé per il ritorno al Manchester United. Il suo addio all’Italia e alla Juventus, che secondo alcuni dei principali siti di scommesse calcio come Betway si ritroverebbe ridimensionata rispetto alle concorrenti nella difficile lotta scudetto, una volta ufficializzato proprio tramite social è stato argomento di discussioni accese tra favorevoli e contrari, pronti a dire la propria sul trasferimento calcistico dell’anno. Ma CR7 non è solo calcio: il suo nome è ormai un vero e proprio brand, capace di influenzare il comportamento dei fan ma anche di avere effetti sul valore economico di aziende e prodotti. In questo senso, l’attività social del campione va vista come uno strumento comunicativo ad ampio raggio, in cui ai semplici messaggi in veste di campione sportivo si aggiungono contenuti da uomo-immagine amato e idolatrato ben oltre il campo di gioco.

Sul podio, che ricalca quello relativo ai calciatori più pagati , al fianco di Cristiano Ronaldo, troviamo altri due fuoriclasse come Leo Messi e Neymar Jr. Il campione argentino, rivale storico di CR7, si ferma a quasi 270 milioni di follower, mentre il brasiliano ha raggiunto quota 160 milioni, numeri che possono sembrare molto lontani dal primo posto ma che in realtà sono enormi, se si considera che due profili particolarmente in voga come quello di Chiara Ferragni e del fenomeno del momento Khaby Lame si attestano rispettivamente a 24,7 e 41 milioni di follower.

Anche all’interno dei confini nazionali troviamo numeri molto interessanti per il mondo dello sport su Instagram: con oltre 10 milioni di follower, Gigi Buffon si conferma come uno dei personaggi più amati e seguiti, così come Valentino Rossi con i suoi quasi 11 milioni e mezzo di follower. Due “vecchietti” dello sport che alle vittorie sul campo e in pista hanno saputo unire l’amore da parte di un pubblico davvero eterogeneo.

Tik Tok, il social del momento ammicca allo sport

Se su Instagram lo sport è protagonista indiscusso, anche sul social network del momento Tik Tok non mancano i personaggi famosi pronti a mettersi in gioco. Caratterizzato da uno spirito più ludico e sulla pubblicazione di video per lo più di intrattenimento, Tik Tok sta attirando a sé tanti nomi noti, appartenenti alle nuove generazioni ma non solo.

Il centravanti polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski, per esempio, ha superato in poco tempo i 4 milioni di follower, seguito a ruota dal calciatore brasiliano Douglas Costa e dal pilota di Moto GP Marc Marquez. Molto seguito in Italia è poi il giovane talento della Roma Nicolò Zaniolo, pronto a mostrare al pubblico anche scorci della sua vita privata , che incuriosisce tanto i fan quanto gli amanti del gossip in generale.

I numeri di Tik Tok per quanto riguarda i profili sportivi non raggiungono, per ora, quelli di Instagram o di Facebook, ma la tendenza sembra sempre più indirizzarsi verso questo nuovo modo di comunicare costruito su brevi video di impatto immediato, che il pubblico oggi pare apprezzare particolarmente.