Sport e Salute: Stop al Marketing Ingannevole delle Big Soda

Nel dibattito sulla salubrità alimentare, si solleva una questione cruciale riguardo al ruolo delle bevande zuccherate nel mondo dello sport. Nel recente editoriale del British Medical Journal, gli esperti Chris van Tulleken e Carlos A. Monteiro denunciano la presenza di aziende di bevande gassate come sponsor negli eventi sportivi, sottolineando l’impatto negativo sulla salute pubblica, soprattutto dei più giovani.

L’articolo fa riferimento al recente Mondiale in Qatar, in cui la Coca-Cola ha dominato la scena pubblicitaria, riuscendo a raggiungere miliardi di persone. Si sostiene che la presenza di tali prodotti non sia solo pubblicità, ma una strategia per associare il calcio a bevande dannose, nonostante le evidenze scientifiche sui loro effetti negativi, come obesità e diabete di tipo 2.

Gli autori affermano che le multinazionali del settore hanno un lungo passato di minimizzazione dei rischi legati al consumo di zuccheri. Queste azioni influenzano particolarmente i bambini, esposti a messaggi pubblicitari accattivanti che spesso li spingono a formare abitudini alimentari dannose.

In vista delle prossime competizioni, come la Coppa del Mondo del 2026, è emersa nuovamente la campagna “Kick Big Soda Out of Sport”, che chiede di interrompere la sponsorship di tali aziende. Si evidenzia la contraddizione tra la promozione dello sport come veicolo di benessere e il supporto a marchi noti per i loro effetti negativi sulla salute. La FIFA ha ora l’opportunità di dare un cambio di direzione significativo, eliminando la presenza di grandi aziende di soda dallo sport.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: ilfattoalimentare.it