Sport e Salute, riparte ‘Insieme per il territorio’, iniziativa con Anci e Ics

Riparte “Insieme per il Territorio”, un’iniziativa promossa da Sport e Salute, Anci e Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, in collaborazione con Coni, Cip e Gse. Dopo un avvio positivo nel 2024, il ciclo di incontri prosegue anche nel 2025, dimostrando l’impegno per la crescita del sistema Sport e Cultura a livello locale.

Gli incontri si svolgeranno in diversi Comuni italiani e si concentreranno su tematiche cruciali, tra cui i finanziamenti per l’impiantistica sportiva, il supporto consulenziale per la progettazione e l’esecuzione di interventi sugli impianti, l’efficientamento energetico e i bandi attivi nel settore Sport. Saranno anche affrontati aspetti legati alla valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale. Questi appuntamenti offriranno l’occasione per un confronto diretto tra Enti Locali, per condividere idee, esperienze e progettualità inerenti all’impiantistica sportiva, allo sviluppo dello Sport e alla valorizzazione del patrimonio culturale nel territorio.

Il ciclo di incontri inizierà il 13 marzo con un primo appuntamento a Milano e proseguirà con ulteriori eventi, continuando così l’opera di sensibilizzazione e supporto avviata nell’anno precedente. L’iniziativa intende rafforzare la collaborazione tra le varie realtà locali, promuovendo non solo lo sport ma anche l’importanza della cultura all’interno delle comunità, contribuendo così al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture disponibili per i cittadini.